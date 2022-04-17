Tercihim karakter oyunculuğu

Serenay Sarıkaya ile rol aldıkları 'Şahmeran' dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Burak Deniz açıklamalarda bulundu. Oyuncu, GQ Türkiye dergisi için objektif karşına geçti. Son zamanlarda oyunculuğuyla dikkat çeken Deniz, yapımlarda hayat verdiği karakterlerle ilgili, "Benim tercihim o karaktere bürünmek. Sadece kamera karşısında iyi görünüp işi bitirip gitmek değil" dedi.