Tatil sonrası yine estetik

Eşi Çağlar Ökten ile tatilden dönen Seda Sayan, İstanbul'a gelir gelmez bir dizi estetik operasyon geçirdi. Ünlü şarkıcı yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptırdı. 59 yaşındaki Sayan, doktoruna yaptırdığı tüm işlemleri tek tek anlattırdı. Sayan'ın yaşına göre kendisine çok iyi baktığını söyleyen doktor, "Elmacık kemiğini yükselttik, çene dolgusunu keskinleştirdik, dudağa şekil verdik, deri kalitesini artırdık ve boyun ile dekolte bölgesine dolgu yaptık" dedi.

