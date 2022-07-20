VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 150 binin üzerinde
Başkan Erdoğan'dan F-16 yorumu
Dev enerji projesinde kritik eşik!
Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 32 kişinin tedavisi sürüyor
Öğretmenlik aşkıyla kanseri yendi
Tatil sonrası yine estetik
Sen benim ana kraliçemsin
İlk senfonik rap konseri
Sarıçam nöbeti
Libya'da Hafter ile Dibeybe arasında ittifak iddiaları ve muhtemel yansımalar
Sri Lanka'da derinleşen kriz ve jeopolitik etkileri
Emine Erdoğan, Filistin Gençlik Orkestrası ve CSO sanatçılarının 'Barış Konseri'ni izledi
Başkan'dan esprili yanıt: O söyledi ben yaptım
Influencer Nuriye Çomak: “Ev hanımlarına istihdam sağlıyoruz “
"Bunu biz mi yaptık?"
Göksel Gümüşdağ'ın acı günü
Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor
Abdülhamid Han Akdeniz'e çıkıyor!
Başkan Erdoğan, Kayseri'de 3.5 milyar TL'lik 111 yatırımın açılışını gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Abdülhamid Han sondaj gemimizin önümüzdeki ay faaliyetlerine başlama...
Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 48 yıl geçti
Azerbaycan gazının Avrupa'ya ulaşmasında kilit ülke Türkiye
Atina yakınlarındaki orman yangınında çok sayıda ev zarar gördü
Bayraktar TB2'ler Batı'ya ilham oluyor!
20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:00:00

Tatil sonrası yine estetik

ABONE OL

Eşi Çağlar Ökten ile tatilden dönen Seda Sayan, İstanbul'a gelir gelmez bir dizi estetik operasyon geçirdi.

Eşi Çağlar Ökten ile tatilden dönen Seda Sayan, İstanbul'a gelir gelmez bir dizi estetik operasyon geçirdi. Ünlü şarkıcı yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptırdı. 59 yaşındaki Sayan, doktoruna yaptırdığı tüm işlemleri tek tek anlattırdı. Sayan'ın yaşına göre kendisine çok iyi baktığını söyleyen doktor, "Elmacık kemiğini yükselttik, çene dolgusunu keskinleştirdik, dudağa şekil verdik, deri kalitesini artırdık ve boyun ile dekolte bölgesine dolgu yaptık" dedi.

Etiketler : Tatil sonrası yine estetik Çağlar Ökten Seda Sayan
Bu ‘Filme Gel'

Bu ‘Filme Gel'
Tatil alışverişi

Tatil alışverişi
Kıpır kıpır bir şarkı

Kıpır kıpır bir şarkı
Bodrum'da kendini göstermek istiyorlar

Bodrum'da kendini göstermek istiyorlar
Ödüllü bir oyuncuyum

Ödüllü bir oyuncuyum
Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayacağız

Doktorlar yaşayacak ki biz de yaşayacağız
Bodrum'da karantinada

Bodrum'da karantinada
Hastaneden sahneye

Hastaneden sahneye
Sahne toplantısı

Sahne toplantısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX