Tatil şarkısı reklam getirdi

'Kalbim Tatilde' şarkısıyla yazın hit parçasına imza atan Ziynet Sali, bir turizim acentasının reklam yüzü oldu. Şarkısıyla tatil ruhunu anlatan Ziynet Sali'nin bu yeni anlaşması 'Şarkı reklam getirdi' şeklinde yorumlandı. Sali, "Yeni yerler keşfetmeyi, farklı coğrafyaların kültürlerini tanımayı severim'' açıklamasını yaptı.

