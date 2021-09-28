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28 Eylül 2021 Salı 14:00:00 - Güncelleme:28 Eylül 2021 Salı 14:00:00

Sitare'yle her şeye var

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Şarkıcı Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in 'Sen Çal Kapımı' adlı dizisinde birlikte rol arkadaşı Sitare Akbaş ile yaşadıkları aşkları tam gaz devam ediyor.

Şarkıcı Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in 'Sen Çal Kapımı' adlı dizisinde birlikte rol arkadaşı Sitare Akbaş ile yaşadıkları aşkları tam gaz devam ediyor. Yaz aylarında Çeşme'de ilişkilerini gözler önüne seren çift, geçtiğimiz gün lunaparka gitti. Murat Dalkılıç, sevgilisiyle ilk kez bir pozunu paylaştı. Popçu, hız trenindeki anlarını sosyal medya hesabından Kayahan'ın "Seninle her şeye varım ben" şarkısı eşliğinde yayınlaması dikkat çekti.

Etiketler : Şarkıcı Murat Dalkılıç Hande Erçel Sen Çal Kapımı Sitare Akbaş
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