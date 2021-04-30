Selin'in konservatuvar takıntısı!

Sektöre erken yaşta girdiğini anlatan Selin Şekerci, oyunculuk yaparken bir yandan da konservatuvara hazırlandığını söyledi. Her sene 9 Eylül Üniversitesi'nin yetenek sınavlarına girdiğini dile getiren oyuncu, katıldığı programda seçmeler esnasından yaşadığı ilginç bir anısını da anlattı: 'Bir jüri üyesinin, 'O zaten dizilerde oynuyor, gitsin televizyona iş yapsın' dediğini duymuştum. Sonra o jüri üyesi benim oynadığım bir dizi için seçmelere girdi.''

