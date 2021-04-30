Selin'in konservatuvar takıntısı!
Sektöre erken yaşta girdiğini anlatan Selin Şekerci, oyunculuk yaparken bir yandan da konservatuvara hazırlandığını söyledi.
Sektöre erken yaşta girdiğini anlatan Selin Şekerci, oyunculuk yaparken bir yandan da konservatuvara hazırlandığını söyledi. Her sene 9 Eylül Üniversitesi'nin yetenek sınavlarına girdiğini dile getiren oyuncu, katıldığı programda seçmeler esnasından yaşadığı ilginç bir anısını da anlattı: 'Bir jüri üyesinin, 'O zaten dizilerde oynuyor, gitsin televizyona iş yapsın' dediğini duymuştum. Sonra o jüri üyesi benim oynadığım bir dizi için seçmelere girdi.''