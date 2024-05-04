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04 Mayıs 2024 Cumartesi 22:05:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 22:05:00

Rusya'dan Zelenskiy kararı: Arananlar listesine aldı

Kaynak: İHA

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Rusya tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in arananlar listesine alındığı açıklandı.

Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'ya başlattığı savaş devam ederken Rusya'dan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hamlesi geldi. Rusya, Zelenskiy hakkında dava açtı. Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in arananlar listesine alındığını açıkladı. İçişleri Bakanlığının veri tabanındaki arananlar listesine eklenen Zelenskiy'in doğum yeri ile tarihi ve Ukrayna Devlet Başkanlığı görevine getiridiüği tarih ile eklendiği kaydedildi.

Rusya, Şubat ayında da Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı "arananlar listesine" eklediğini duyurmuştu.

Etiketler : RUSYA ZELENSKİY UKRAYNA
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