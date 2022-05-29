VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB duyurdu: Bakan Akar, BAE'ye gidiyor!
Evlat nöbetinin 1000. günü!
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışı Ödülleri Sahiplerini Buldu
"Ukrayna, Rusya'dan her şeyi geri alacak"
Megakent yeni Millet Bahçesi'ne kavuşuyor
Kavurucu sıcaklar geliyor! İstanbullular dikkat
ABD'de bile isyan ettiler: Beyaz Saray'daki diktatör!
O illerde petrol aranacak
CHP'li İBB'den tepki çeken konser!
Göğsüne tornavida saplandı! Yeğenlerini barıştırmak isterken hayatını kaybetti
Gençler Ayasofya'da sabah namazında buluştu
İstiklal Marşı okumayan HDP'lilere tepki
Rus ordusuna ait zırhlı birliklerinin ilerleyişi sürüyor!
13 yıl sonra yeniden
Çeyiz sandığını sahnede aldı
Mahkemeden ret
Yorgun Aleyna
Yeşilçam hissini göstermeye çalışıyoruz
Hızlı alışveriş
Çocuklarını düşünerek şarkı yazıyor
Psikolojik şiddet gördüm
Melatonin kaynağı CEVİZ sofradan eksik edilmemeli
Bacak damar tıkanıklığı sinyalleri
Doğum sonrası estetik için acele etmeyin
29 Mayıs 2022 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2022 Pazar 09:30:00

Psikolojik şiddet gördüm

ABONE OL

Oyuncu Pelin Batu, doktor eşi Macit Bitargil'e 1 ay uzaklaştırma kararı aldı. Batu, eşinin psikolojik baskı ve fiziksel şiddet eğilimli davranışlar sergilediği iddia etti.

Oyuncu Pelin Batu, doktor eşi Macit Bitargil'e 1 ay uzaklaştırma kararı aldı. Batu, eşinin psikolojik baskı ve fiziksel şiddet eğilimli davranışlar sergilediği iddia etti.

Oyuncu Pelin Batu ve 2018 yılında Roma'da evlendiği kalp damar cerrahı doktoru olan eşi Macit Bitargil arasında sular durulmuyor. Batu, psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyerek 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı Bitargil, 2 aydır çocuğunu göremediğini belirterek karara itiraz etmiş ve kararı kaldırmıştı. Mahkeme, Bitargil'in 1 ay süreyle eşi Pelin Batu'ya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeye yönelik davranışlarda bulunmamasına yönelik kararın ise devamına hükmetti. Batu dilekçesinde "Eşim Macit Bitargil, sürekli telefonla mesaj atma, evimi basma gibi eylemlerde bulundu. Bir gün araba seyir halindeyken yaşanan bir tartışmada Macit Bitargil, 'Çocuğumla aramdan çekil, velayetini ver, ne yaparsan yap. Pelin bak çok büyük olaylar çıkacak. Çocuğa da kendime de zarar vereceğim. Sonunda benim ölümümle birlikte başka bir şey göreceksin' şeklinde tehditlerde bulunarak, sinir krizi geçirdiğini" belirtmişti.

Etiketler : Psikolojik şiddet gördüm Oyuncu Pelin Batu Macit Bitargil
Roman yazıyor

Roman yazıyor
Listelere girdi

Listelere girdi
3 yıllık geri dönüşüm

3 yıllık geri dönüşüm
Podyumda yürüyecek

Podyumda yürüyecek
Annesinin Kuzuları sette

Annesinin Kuzuları sette
Üniversitede ödev konusu oldu

Üniversitede ödev konusu oldu
‘Her şeye Rağmen' gala

‘Her şeye Rağmen' gala
Konser maratonu

Konser maratonu
New York'ta sahnede

New York'ta sahnede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX