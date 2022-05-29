Psikolojik şiddet gördüm

Oyuncu Pelin Batu, doktor eşi Macit Bitargil'e 1 ay uzaklaştırma kararı aldı. Batu, eşinin psikolojik baskı ve fiziksel şiddet eğilimli davranışlar sergilediği iddia etti.

Oyuncu Pelin Batu ve 2018 yılında Roma'da evlendiği kalp damar cerrahı doktoru olan eşi Macit Bitargil arasında sular durulmuyor. Batu, psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyerek 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı Bitargil, 2 aydır çocuğunu göremediğini belirterek karara itiraz etmiş ve kararı kaldırmıştı. Mahkeme, Bitargil'in 1 ay süreyle eşi Pelin Batu'ya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeye yönelik davranışlarda bulunmamasına yönelik kararın ise devamına hükmetti. Batu dilekçesinde "Eşim Macit Bitargil, sürekli telefonla mesaj atma, evimi basma gibi eylemlerde bulundu. Bir gün araba seyir halindeyken yaşanan bir tartışmada Macit Bitargil, 'Çocuğumla aramdan çekil, velayetini ver, ne yaparsan yap. Pelin bak çok büyük olaylar çıkacak. Çocuğa da kendime de zarar vereceğim. Sonunda benim ölümümle birlikte başka bir şey göreceksin' şeklinde tehditlerde bulunarak, sinir krizi geçirdiğini" belirtmişti.