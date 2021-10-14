VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Taliban'dan sürpriz Türkiye ziyareti
Macron'un Türkiye ile derdi ne?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Suriye'de yeni operasyon olacak mı?
Müjdeyi duyurdu! Yerli aşı Turkovac'ta yeni gelişme
Pentagon'da üst düzey istifa!
Türkiye, dost ülkede inşa edecek! Tarih belli oldu
Nijerya'dan ''Türkiye'' kararı
Türkiye'den Mustafa Akıncı ile ilgili iddialara cevap
Merkez Bankası'nda görev değişimi
Norveç'te oklu saldırgan dehşet saçtı: Çok sayıda ölü var!
Putin'den sert dolar açıklaması: ABD bindiği dalı kesiyor
Uçuramadılar müzeye kaldırıyorlar!
PKK panikledi! Alarm durumuna geçtiler
3600 ek göstergede çözüm vakti!
İki ülke arasında kriz büyüyor!
Huzur hakkına zam yaptılar!
Ameliyatsız güzelleştim
Kızım 4-5 gelinlik yaptırdı
Aşıklar yakalandı
Tuğba'ya sahne iyi geliyor
Prenses olmak kolay değil
Hava kirliliği salgında ölüm riskini artırıyor
Pandemide diş sıkar olduk
14 Ekim 2021 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 10:00:00

Prenses olmak kolay değil

ABONE OL

'Kuruluş Osman' dizisinde Mari Kosses, karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, senaryo gereği at binme ve kılıç eğitimleri aldığını söyledi.

'Kuruluş Osman' dizisinde Mari Kosses, karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, senaryo gereği at binme ve kılıç eğitimleri aldığını söyledi.

Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' dizisi sezona hızlı bir giriş yaptı. Dizide Mari Kosses, karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, dizinin çekimlerinin yapıldığı Bozdağ Film Platosu'na ilk kez geldiğinde çok heyecanlandığını söyledi. Rolü için at binme ve kılıç kullanma gibi eğitimler aldığını söyleyen Korkmaz, "Çok ciddi deneyimler edindim. At binmeyi ve kılıç kullanmayı öğrendim. Bir haftalık eğitimin sonunda biz atla dörtnala çıkabiliyorduk" dedi. Korkmaz, Harmankaya Tekfuru Mihail Kosses'in kardeşi Mari Kosses, karakteriyle ilgili ise, "Prenses gibi yetiştirilmiş bir kadın. Hizmetkarları var, kalede büyümüş, tüm bunların getirdiği bir kibir var. Bir kırılma noktası olacak. Bu kırılma noktasında çok büyük bir âşk olacak. Kendi taraflarını seçeceği bir an gelecek ve bu seçimi kendisine ait olacak" dedi.

Etiketler : Şeyma Korkmaz Mari Kosses Kuruluş Osman Burak Özçivit
Aleyna dünya listelerinde

Aleyna dünya listelerinde
Reddedildim

Reddedildim
Vapurla yolculuk

Vapurla yolculuk
Ekran sinyali

Ekran sinyali
İlk Hande giydi

İlk Hande giydi
Patrondan teftiş

Patrondan teftiş
Muhteşem final

Muhteşem final
Çikolatadan 2 milyon kazandı

Çikolatadan 2 milyon kazandı
Gülben gibi milletten para toplamıyorum

Gülben gibi milletten para toplamıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER