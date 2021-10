Prenses olmak kolay değil

'Kuruluş Osman' dizisinde Mari Kosses, karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, senaryo gereği at binme ve kılıç eğitimleri aldığını söyledi.

Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' dizisi sezona hızlı bir giriş yaptı. Dizide Mari Kosses, karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, dizinin çekimlerinin yapıldığı Bozdağ Film Platosu'na ilk kez geldiğinde çok heyecanlandığını söyledi. Rolü için at binme ve kılıç kullanma gibi eğitimler aldığını söyleyen Korkmaz, "Çok ciddi deneyimler edindim. At binmeyi ve kılıç kullanmayı öğrendim. Bir haftalık eğitimin sonunda biz atla dörtnala çıkabiliyorduk" dedi. Korkmaz, Harmankaya Tekfuru Mihail Kosses'in kardeşi Mari Kosses, karakteriyle ilgili ise, "Prenses gibi yetiştirilmiş bir kadın. Hizmetkarları var, kalede büyümüş, tüm bunların getirdiği bir kibir var. Bir kırılma noktası olacak. Bu kırılma noktasında çok büyük bir âşk olacak. Kendi taraflarını seçeceği bir an gelecek ve bu seçimi kendisine ait olacak" dedi.