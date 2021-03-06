Pandemi düğün erteletti Eylül'de evleniyor

Pilot Çağrı Terlemez ile nişanlı olan popçu Ece Seçkin, yaşanan sıkıntılı süreç ve pandemi kurallarından dolayı düğünü ileri bir tarihe ertelediklerini söyledi. Geçen Haziran ayında evleneceklerini ancak iptal etmek zorunda kaldıklarını belirten Seçkin, Eylül ayında nikah masasına oturacağını ifade etti. Nişantaşı'nda yeni klibi için kostüm provasına giden Seçkin, "Ailelerimiz de 'Hadi ama artık' demeye başladı. Kısmetse Eylül'de güzel bir düğün istiyoruz" dedi.



Recep ASLAN

