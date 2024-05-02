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02 Mayıs 2024 Perşembe 20:31:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 20:31:00

AK Parti'den Başkan Erdoğan-Özgür Özel görüşmesine ilişkin ilk açıklama: Olumlu bir havada geçti, iadeiziyaret gerçekleştirilecek

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüne ilişkin AA'ya açıklamada bulundu. Çelik, "Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir" ifadesini kullandı.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN '15 TEMMUZ' DETAYI!

24 TV Muhabiri Armağan Canbaz, kritik görüşmeye ilişkin detayları canlı yayında aktardı.

Canbaz, AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre Özgür Özel'in görüşmede 15 Temmuz'u tiyatro olarak görmediğini Başkan Erdoğan'a aktardığını ifade etti. Başkan Erdoğan'ın Özel'in bu görüşleri için kendisine teşekkür ettiği vurgulandı.

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Etiketler : AK Parti Başkan Erdoğan Özgür Özel Ömer Çelik
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