Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN '15 TEMMUZ' DETAYI!

24 TV Muhabiri Armağan Canbaz, kritik görüşmeye ilişkin detayları canlı yayında aktardı.

Canbaz, AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre Özgür Özel'in görüşmede 15 Temmuz'u tiyatro olarak görmediğini Başkan Erdoğan'a aktardığını ifade etti. Başkan Erdoğan'ın Özel'in bu görüşleri için kendisine teşekkür ettiği vurgulandı.

#SONDAKİKA AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama. AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız, Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Ziyaret olumlu bir havada geçti. Cumhurbaşkanımız iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir@armagancnbz pic.twitter.com/vCygGKKaWc — 24 TV (@yirmidorttv) May 2, 2024

Başkan Erdoğan, Özgür Özel ile görüştü! Gündem yeni anayasa