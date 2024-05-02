AK Parti'den Başkan Erdoğan-Özgür Özel görüşmesine ilişkin ilk açıklama: Olumlu bir havada geçti, iadeiziyaret gerçekleştirilecek
Kaynak: AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüne ilişkin AA'ya açıklamada bulundu. Çelik, "Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir" ifadesini kullandı.
Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullandı.
GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN '15 TEMMUZ' DETAYI!24 TV Muhabiri Armağan Canbaz, kritik görüşmeye ilişkin detayları canlı yayında aktardı.
Canbaz, AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre Özgür Özel'in görüşmede 15 Temmuz'u tiyatro olarak görmediğini Başkan Erdoğan'a aktardığını ifade etti. Başkan Erdoğan'ın Özel'in bu görüşleri için kendisine teşekkür ettiği vurgulandı.
#SONDAKİKA AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama. AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız, Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Ziyaret olumlu bir havada geçti. Cumhurbaşkanımız iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir@armagancnbz pic.twitter.com/vCygGKKaWc— 24 TV (@yirmidorttv) May 2, 2024
Başkan Erdoğan, Özgür Özel ile görüştü! Gündem yeni anayasa
- TBMM Genel Kurulu'nda 'Maden Kanunu' kabul edildi
- Türkiye ile Somali arasında adalet alanında kritik anlaşma
- Adana'da motosiklet üretim tesisinde yangın: Müdahale ediliyor
- Hatay'da 3.8 büyüklüğünde deprem
- Havacılıkta altın çağ: Bayraktar TB3, yerli motor ile rekor irtifaya çıktı!
- İmamoğlu-Özel arasında sular durulmuyor! CHP'de gölge başkan krizi