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Başkan Erdoğan'dan Türk Metal iş Sendikası'na ziyaret
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02 Mayıs 2024 Perşembe 19:55:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 19:55:00

Başkan Erdoğan'dan Türk Metal iş Sendikası'na ziyaret

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel görüşmesinin ardından Türk Metal Sendikası'na taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel görüşmesinin ardından Türk Metal Sendikası'na taziye ziyaretinde bulundu.

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Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel Türk Metal Sendikası
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