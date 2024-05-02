Başkan Erdoğan'dan Türk Metal iş Sendikası'na ziyaret
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel görüşmesinin ardından Türk Metal Sendikası'na taziye ziyaretinde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel görüşmesinin ardından Türk Metal Sendikası'na taziye ziyaretinde bulundu.
DETAYLAR GELECEK...
#SONDURUM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Metal İş Sendikası'nı ziyaret ediyor pic.twitter.com/NnW6qKpey6— 24 TV (@yirmidorttv) May 2, 2024
- Başkan Erdoğan'dan Türk Metal iş Sendikası'na ziyaret
- 17 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-14' operasyonu: 36 gözaltı
- Bakan Bolat: Macaristan ile ticari ilişkilerimizi çok daha güçlü seviyelere çıkaracağız
- Türkiye'den F-16 açıklaması! Süreç olumlu gidiyor
- 2 bin 2 hekim için tercih başvuruları başladı
- Trabzon'dan Suudi Arabistan'a direkt uçuşlar haziranda başlayacak