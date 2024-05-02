VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TBMM Genel Kurulu'nda 'Maden Kanunu' kabul edildi
Biden: Kampüs olayları ABD'nin İsrail politikasını etkilemiyor
S&P duyurdu: Fed'in ilk faiz indirimi aralıkta öngörülüyor
Türkiye ile Somali arasında adalet alanında kritik anlaşma
Adana'da motosiklet üretim tesisinde yangın: Müdahale ediliyor
Hatay'da 3.8 büyüklüğünde deprem
02 Mayıs 2024 Perşembe 20:28:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 20:28:00

Komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde 30 Nisan'da sokakta oynayan Bilal Çağlar, komşusunun köpeğinin saldırısına uğradı.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Çağlar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun hastanede tedavisi sürüyor.

Baba Hakim Çağlar, sokağa bırakılan köpeğin oğluna saldırdığını söyledi.

Yetkililere seslenen Çağlar, "Bu işin peşini bırakmasınlar, başka çocuklar da bu hale düşmesin. Oğlumun hayati riski hala devam ediyor. Sonuna kadar bu kişilerden davacı olacağım." dedi.

Etiketler : MARDİN KÖPEK SALDIRI
Dizideki türküleri ben okuyorum

Dizideki türküleri ben okuyorum
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor

Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor
‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı

‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması

Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması
Fikriye'yi keyifle oynadım

Fikriye'yi keyifle oynadım
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX