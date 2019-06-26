Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşandı... Korumalarla gazeteciler arasında arbede yaşandı

Özcan Deniz, Feyza Aktan ile geçen martta nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin oğulları Kuzey, geçtiğimiz sene 30 Nisan'da dünyaya gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde çiftin boşanacakları iddia edilmişti. Eşinden boşanma kararı alan Özcan Deniz'in dava için avukatına talimat verdiği konuşuluyordu.

Özcan Deniz ile eşi Feyza Aktan bugün İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 8. Aile Mahkemesi'nde tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Çift duruşmaya gazetecilerin görüntü almaması için adeta koruma ordusuyla geldi. Korumalarla gazeteciler arasında arbede yaşandı.

(AKŞAM)