Önce tatil sonra film

'Hayaller ve Hayatlar' dizisinin başrolünde yer alan Melisa Aslı Pamuk önceki gün tek başına objektiflere yansıdı. Oyuncu Vadistanbul'da mağazaları gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Yeni bir filmde rol alacağını belirten oyuncu, "Kısa da olsa tatil yapmak için gün sayıyorum. Tatil sonrasında beni de heyecanlandıran bir sinema projesine başlayacağız" dedi.