Nefes aldırmayacağız

'Kağıt Ev' adlı diziyle ekranlara dönmenin heyecanın yaşayan Nur Fettahoğlu, Aylin karakterini severek canlandırdığını söyledi. Oyuncu, "Aylin tuttuğunu koparan bir hukukçu. Alışılmışın dışında bir kurguya ve ritme sahip, bazen çekerken nefes almaya vaktimiz olmadığını düşündürtecek kadar" diye konuştu.