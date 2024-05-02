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02 Mayıs 2024 Perşembe 15:07:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 15:07:00

Ukrayna Barış Zirvesi İsviçre'de yapılacak!

Kaynak: AA

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İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, 15-16 Haziran'da Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.

Dünya liderlerini birincisi düzenlenecek "Ukrayna Barış Zirvesi"ne davet etmekten onur duyduğunu belirten Amherd, zirvenin haziranda Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında yapılacağını kaydetti.

Amherd, "Barışa giden yola doğru Birleşmiş Milletler Şartı'nı temel alan diyaloğu geliştirelim. Barışçıl bir geleceği şekillendirmenin anahtarı küresel işbirliğidir." dedi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, zirve için dünya genelinde 160'tan fazla delegasyon davet edildi.

Açıklamada, zirvenin genel amacının, BM Şartı ile uluslararası hukukun temel ilkelerine dayanan barış önerilerini ele almak ve gelecekte Ukrayna'daki barış sürecine ilham vermek olduğu aktarıldı.

Açıklamanın "sorular ve cevaplar" bölümünde, Rusya'nın bu aşamada zirveye davet edilmediği bilgisi yer alırken, "İsviçre, bu zirve için Rusya'ya davette bulunmaya her zaman açık oldu. Ancak Rusya, bu ilk zirveye katılmakla hiçbir ilgisinin olmadığını defalarca kamuoyuna açıkladı. İsviçre, Rusya'nın bu sürece dahil olması gerektiğine inanıyor. Rusya olmadan bir barış süreci düşünülemez." denildi.

ZİRVEYE İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA 15 OCAK'TA YAPILMIŞTI

Resmi temaslarda bulunmak üzere İsviçre'nin başkenti Bern'e gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 15 Ocak'ta Amherd ile görüşmüştü.

Burada düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, barış zirvesi için İsviçre ile planlamalara 16 Ocak'tan itibaren başlayacakları bilgisini vermişti.

Zelenskiy, zirveye, sadece Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen ülkelerin davet edileceğini, görüşmelerde Rusya'nın yer almayacağını ve Çin'in de hazır bulunmasını umduğunu kaydetmişti.

Etiketler : isviçre ukrayna zirve
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