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02 Mayıs 2024 Perşembe 09:51:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 09:51:00

İşçi bayramında işsiz kaldı! CHP'li belediyeden kıyım

Kaynak: Sabah

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AK Parti'den CHP'ye geçen Bayrampaşa Belediyesi'ne bağlı inşaat şirketinde genel müdür yardımcılığı yapan Sinan Şimşek, yıllık izindeyken bir mesajla işten çıkarıldığını öğrendi.

Belediyeye bağlı inşaat şirketinde Genel Müdür Yardımcılığı yapan 3 çocuk babası Sinan Şimşek, yıllık izindeyken Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen mesajla işten çıkarıldığını öğrendi.

"BİR TEK BEN DEĞİLİM"

31 Mart yerel seçimlerinde Bayrampaşa Belediyesi, AK Parti'den CHP'ye geçmişti.

Aradan geçen bir ayın sonunda CHP'li belediyede 1 Mayıs İşçi Bayramı'na saatler kala onlarca personelin işten çıkarıldığı iddia edildi.

O isimlerden biri de belediyeye bağlı inşaat şirketinde 3 yıldır genel müdür yardımcılığını üstlenen 53 yaşındaki 3 çocuk babası Sinan Şimşek...

4 Nisan'da kendi rızasıyla yıllık izne ayrılan ve 8 Mayıs'ta işbaşı yapacak olan Şimşek, 1 Mayıs'a saatler kala SGK'dan gelen mesajla işten çıkarıldığını öğrendi.

Sabah'ın haberine göre, İşçi Bayramı'nda işsiz bırakılan Şimşek, belediye tarafından kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadığını, kendisi gibi onlarca arkadaşının çıkarıldığını ileri sürdü.
Etiketler : chp işçi bayramı işten çıkarma
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