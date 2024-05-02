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Hamas İsrail'e resti çekti: Kara saldırısı olursa müzakereler biter
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02 Mayıs 2024 Perşembe 13:29:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 13:29:00

Hamas İsrail'e resti çekti: Kara saldırısı olursa müzakereler biter

Kaynak: AA

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Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine kara saldırısı düzenlemesi halinde esir takası müzakerelerinin biteceği uyarısında bulundu.

Hamdan, Hizbullah Hareketi'ne yakınlığı ile bilinen Al Manar TV'ye açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatması halinde halihazırda devam eden esir takası müzakerelerinin hemen sona ereceğini belirten Hamdan, Gazze'deki direniş cephesinin (Hamas'ın) ateş altındayken müzakereler yapamayacağını ifade etti.

Hamdan, İsrail ile müzakerelere dair sunulan önerilere tutumlarının da "olumsuz" olduğunu söyledi.

Etiketler : hamas israil refah
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