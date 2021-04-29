NASA beni takip ediyor!

Şarkıcı Yusuf Güney, iki sene önce Ay'da su olduğunu söylediğini ve NASA'nın ise bu gelişmeyi yeni açıkladığını belirtti. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan şarkıcı, ''Mars'ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var. Ve NASA bunu yeni açıkladı. Ay'ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. Nasa birçok bilgi benden sonra açıklıyor'' dedi.

