NASA beni takip ediyor!

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29 Nisan 2021 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:29 Nisan 2021 Perşembe 11:00:00

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Şarkıcı Yusuf Güney, iki sene önce Ay'da su olduğunu söylediğini ve NASA'nın ise bu gelişmeyi yeni açıkladığını belirtti.

Şarkıcı Yusuf Güney, iki sene önce Ay'da su olduğunu söylediğini ve NASA'nın ise bu gelişmeyi yeni açıkladığını belirtti. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan şarkıcı, ''Mars'ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var. Ve NASA bunu yeni açıkladı. Ay'ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. Nasa birçok bilgi benden sonra açıklıyor'' dedi.

Etiketler : nasa su askeri üs yusuf güney
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