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19 Haziran 2021 Cumartesi 10:33:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 10:33:00

Mutfakta patron Neslihan

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'Aşkın Tarifi' dizisinin başrol oyuncularından Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk, Nişantaşı'nda sette görüntülendi.

Yemek molasında konuşan Doğulu, canlandırdığı aşçı rolüyle ilgili ''Dizide çok daha meşakkatli, denenmeye değer yemekler yapıyoruz. Bir oyuncu olarak sette işimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz'' dedi. Evde mutfak işlerinden eşi Neslihan Atagül'ün sorumlu olduğunu belirten Doğulu, "Ben de arada bir girip bir şeyler yapıyorum ama mutfakta patron Neslihan" dedi.

Recep ASLAN

Etiketler : aşkın tarifi neslihan aslan kadir doğulu
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