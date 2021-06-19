Yemek molasında konuşan Doğulu, canlandırdığı aşçı rolüyle ilgili ''Dizide çok daha meşakkatli, denenmeye değer yemekler yapıyoruz. Bir oyuncu olarak sette işimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz'' dedi. Evde mutfak işlerinden eşi Neslihan Atagül'ün sorumlu olduğunu belirten Doğulu, "Ben de arada bir girip bir şeyler yapıyorum ama mutfakta patron Neslihan" dedi.

Recep ASLAN

