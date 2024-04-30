BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'deki Filistin'e destek protestolarıyla ilgili "Üniversiteler akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli." dedi.
30 Nisan 2024 Salı 20:38:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 20:38:00
Guterres'ten ABD'deki Filistin'e destek protestolarıyla ilgili açıklama
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'deki Filistin'e destek protestolarıyla ilgili "Üniversiteler akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli." dedi.
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