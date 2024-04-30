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30 Nisan 2024 Salı 20:38:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 20:38:00

Guterres'ten ABD'deki Filistin'e destek protestolarıyla ilgili açıklama

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BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'deki Filistin'e destek protestolarıyla ilgili "Üniversiteler akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli." dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'deki Filistin'e destek protestolarıyla ilgili "Üniversiteler akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli." dedi.

Etiketler : Guterres ABD protestolar
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