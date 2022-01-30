Murat Yıldırım'ın hayvan sevgisi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonucu yolların kapanması nedeniyle rol arkadaşları ve set çalışanlarıyla birlikte Çatalca'da mahsur kalan Murat Yıldırım'dan yeni fotoğraflar geldi. 'Aziz' dizisinde rol alan oyuncu, kangal cinsi bir köpekle objektif karşısına geçti. Yıldırım, eğlenceli fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncunun hayranların gönderisine binlerce beğeni ve yorumda bulundu.