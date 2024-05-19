Azeri sanatçı Sheyh Ree'den İstanbul temalı aşk şarkısı

Hadise, Berkay, Edis ve Emre Altuğ gibi sanatçılara verdiği şarkılar ile dikkat çeken Azeri sanatçı Sheyh Ree, Empati ismini verdiği yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. Kendine has vokal tarzıyla dikkat çeken Sheyh Ree "Dört yıl önce İstanbul'a geldim. İstanbul bana çok fazla duygu kattı. Bu yüzden 'Empati' adlı şarkımın simgesi de İstanbul" dedi. Sheyh Ree'nin söz ve bestesinde kendi imzası olan Empati şarkısının prodüktörlüğünü Ozade yaptı. Erva İşler yönetmenliğinde Sheyh Ree'yi performans yaparken gördüğümüz klipte, sanatçının stili ve şarkıda yer alan kadın betimlemesinin görselleştirilmiş hali dikkat çekiyor. Mid-tempo bir şarkı ile İstanbul'dan esinlenerek ve benzetmeler yaparak kaleme aldığı Empati şarkısı ile ilgili sanatçı, duygularını şu sözlerle ifade ediyor: ''Yaklaşık iki aydır şarkıyı içimize sinerek hazırlıyorduk. Kaydında, aranjesinde çok keyifle çalıştık. En heyecanlı olduğum tekli projelerimden biri 'Empati'. Dört yıl önce İstanbul'a geldim. İstanbul bana çok fazla duygu kattı. Bu yüzden şarkının simgesi de İstanbul. Dinleyenlerin beni bu şarkıyla daha iyi anlayacağına inanıyorum.''