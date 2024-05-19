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19 Mayıs 2024 Pazar 08:38:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 08:38:00

Atatürk'ün katıldığı son 19 Mayıs arşivlerde

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Atatürk'ün katıldığı son 19 Mayıs kutlamasına ilişkin haberler ve fotoğraflar, AA arşivinde yer aldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı son 19 Mayıs kutlamasına ilişkin haberler ve fotoğraflar, AA arşivinde yer aldı. Atatürk'ün kutlamalara katıldığı sırada statta yaşanan coşku, şehirde gün boyu süren törenler detaylarıyla anlatıldı. 19 Mayıs 1938'deki törende konuşan Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Atatürk'ün tensipleriyle 19 Mayıs gününün Türk gençliğine ve sporculuğuna tahsis edildiğini açıkladı.

Etiketler : atatürk 19 mayıs arşiv
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