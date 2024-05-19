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19 Mayıs 2024 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 10:30:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 19 Mayıs mesajı

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 19 Mayıs'ı "Milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğü için harekete geçtiği gün olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milli birlik ve beraberliğimizin gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz en önemli simgelerden biridir" diyerek kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğü için harekete geçtiği gün olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milli birlik ve beraberliğimizin gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz en önemli simgelerden biridir.

Tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız bu güce inanan, kahraman, cesur ve vatanı için canını hiçe sayarak mücadele etmeyi vazife bilen aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ay yıldızlı al bayrağımızı yeni zirvelere taşımaya hep devam edecektir.

105 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı ruh, aynı heyecan ve aynı kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışmaya, üretmeye ve güçlü yarınları inşa etmeye devam ediyoruz.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize armağan edilen bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahraman şehit ve gazilerimizi saygı, şükran, rahmet ve minnetle yad ediyorum.

105'inci yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun..."

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