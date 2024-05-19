Gençlik ‘Atatürk'ün yolunda'
19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Atatürk ve silah arkadaşlarının, Havza'ya giderken araç bozulunca yollarına yürüyerek devam ettiği sırada söylediği Gençlik Marşı, bu kez gençler tarafından seslendirildi. 105 yıl sonra aynı yolda duygu seli yaşandı.
KÖYE DOĞRU GİDERKEN SÖYLEDİLER
19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi örgütlemek üzere Samsun'a gelen Mustafa Kemal Atatürk, kentte 6 gün kaldıktan sonra Havza'ya gitmek üzere silah arkadaşlarıyla yola çıktı. Eski Ankara yolu (Kurtuluş Yolu) üzerinden Havza'ya giderken ilçeye 13 kilometre kala aracın bozulması üzerine Atatürk ve silah arkadaşları, yollarına yürüyerek devam ve gece konaklayacakları köye doğru giderken, İsveçli şair Gustav Fröding'in yazdığı gençlik marşını söylediler.
YILLAR SONRA AYNI DUYGU SELİ
Karageçmiş köyü yolunda ilk kez Atatürk ve silah arkadaşları tarafından seslendirilen bu marş, 20 Haziran 1938'de "Gençlik ve Spor Bayramı Marşı" olarak kabul edildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler, Atatürk ve silah arkadaşlarının 105 yıl önce Kurtuluş Yolu'nda yürürken söylediği Gençlik Marşı'nı aynı yerde aynı şekilde seslendirdi. OMÜ Öğretim görevlisi Oğuz Yılmaz, "Çok duygu dolu anlar yaşadık" dedi.
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