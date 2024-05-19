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19 Mayıs 2024 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 10:15:00

Giresun'da otomobilin su kanalına devrildiği kazada kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Kaynak: AA

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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu.

Şebinkarahisar-Alucra kara yolunun Konak köyü Han mevkisindeki kazada, hidroelektrik santralinin su kanalında kaybolan B.Ş. ve M.T'nin bulunması için AFAD, AKUT, jandarma ve vatandaşlar tarafından dün akşam başlatılan çalışmalar, sabah saatlerinde de devam etti.

AKUT ekibinin botla kanalda yürüttüğü çalışmalar sırasında B.Ş. ve M.T'nin cesetlerine ulaşıldı.

Cesetler, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şebinkarahisar-Alucra kara yolunun Konak köyü Han mevkisinde, sürücüsü belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak hidroelektrik santralinin su kanalına devrilmişti. Vatandaşlar tarafından suda sürüklenen H.D. kanaldan çıkarılmış, otomobildeki B.Ş. ve M.T. ise kaybolmuştu.

Etiketler : giresun otomobil su kanalı kaza ceset
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