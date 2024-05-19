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19 Mayıs 2024 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 10:45:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gençlerimizin vatan sevgisiyle yetişmesi yarınlarımız için en büyük güvencemizdir

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Türk milletinin bayramını en içten dileklerle kutladığını belirterek, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin 105'inci yılında, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin aziz kahramanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şükranla anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin vatan sevgisi ve milli birlik şuuruyla yetişmesi, yarınlarımız için en büyük güvencemizdir. Bu anlamlı günde, gençlerimize olan güvenimizi bir kez daha vurguluyor, onların azim ve kararlılığıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha da hızlı ulaşacağımıza inanıyorum.

Sevgili gençler! Bayramınız kutlu olsun."

Etiketler : numan kurtulmuş 19 mayıs atatürkü anma gençlik ve spor bayramı mustafa kemal atatürk
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