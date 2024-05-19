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19 Mayıs 2024 Pazar 09:15:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 09:15:00

ABD'deki son 4 panda Çin'e dönecek

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ABD'de ülkede kalan son 4 pandayı 2024 sonunda Çin'e geri gönderecek.

ABD'de bulunan Atlanta Hayvanat Bahçesi, ülkede kalan son 4 pandayı 2024 sonunda Çin'e geri gönderecek. Yapılan açıklamada, Atlanta Hayvanat Bahçesi'nin panda ebeveynleri Lun Lun ve Yang Yang'ı Amerika doğumlu ikizleri Ya Lun ve Xi Lun ile birlikte Çin'e geri döndürmek için hazırlık yaptıkları açıklandı. Transferin büyük olasılıkla Ekim ve Aralık ayları arasında gerçekleşeceği ifade edildi.

Etiketler : abd panda çin
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