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19 Mayıs 2024 Pazar 10:31:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 10:31:00

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 3 polis adliyede

Kaynak: AA

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan ve Ankara Adliyesi'ne sevk edilen 3 emniyet görevlisi, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veriyor.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 7 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik açılan davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine gözaltına alınan 3 emniyet görevlisi, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyede soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veriyor.

Diğer şüphelilerin ifadelerinin alınmasına yönelik işlemlerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sürdüğü, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Etiketler : ayhan bora kaplan suç örgütü soruşturma gözaltı
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