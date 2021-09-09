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09 Eylül 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 14:00:00

Muazzez Ersoy'un özel harekatçı hayali

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TRT Müzik erkanlarında yayınlanan 'Sevgiyle' programında Muazzez Ersoy'dan askerlik çıkışı...

Şarkıcı Muazzez Ersoy, orkestrasının şefi Namık Taşpınarlı'yla şarkı arasındaki sohbetinde askerlik yapabilse özel harekatçı olmak istediğini söyledi. Sanatçı, "Siz erkeklerin askerlik anıları hiç bitmez. Kadınları askere almıyorlar, 20 yaşında olsam ve askere alsalar askere giderdim. Özel harekatçı olmak isterdim" dedi.

Etiketler : muazzez ersoy özel harekatçı magazin
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