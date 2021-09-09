Özel harekatçı hayali

Şarkıcı Muazzez Ersoy, orkestrasının şefi Namık Taşpınarlı'yla şarkı arasındaki sohbetinde askerlik yapabilse özel harekatçı olmak istediğini söyledi. Sanatçı, "Siz erkeklerin askerlik anıları hiç bitmez. Kadınları askere almıyorlar, 20 yaşında olsam ve askere alsalar askere giderdim. Özel harekatçı olmak isterdim" dedi.