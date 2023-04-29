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29 Nisan 2023 Cumartesi 09:34:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 09:34:00

Mankenlikten oyunculuğa Elif Aksu

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Neymar ile oynadığı reklam filmiyle tanınan Elif Aksu, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar ile oynadığı reklam filmiyle tanınan manken Elif Aksu, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Neymar ile el ele fotoğraflarıyla bir dönem çok konuşulan Aksu, oyuncu olmaya karar verdi. Yaklaşık üç yıldır oyunculuk üzerine eğitimi alan Aksu, bunun için Türkiye'ye yerleşti. Menajeri Müzeyyen Karakan ile birlikte gelen teklifleri değerlendiren Aksu, ''Dram, aksiyon, romantik komedi, ne olursa olsun içime sinen her projede yer alabilirim'' dedi.

Etiketler : neymar manken elif aksu
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