VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Platin İş Kitapları Ödülleri 17 Aralık Cuma, 24 TV'de
Terör örgütü YPG/PKK, Haseke'de muhalif Kürtlerin ofisini yaktı
Başkan Erdoğan, Touadera ile görüştü
İstanbul'da facia: 2 kardeş hayatını kaybetti
"FETÖ'nün yelpazecisi" yakalandı!
Türkiye gün sayıyor!
Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor
Merkez Bankası'ndan beşinci müdahale
Sıcaklıklar daha da düşecek! Önümüzdeki haftaya dikkat
Çorum'da korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Türk Dışişleri'nden AB'ye tepki: Şaşkınlıkla izliyoruz
İstanbul valiliği duyurdu... Sahte alkol 22 can aldı
Asgari geçim indirimi (AGİ) kalktı mı?
Türkiye Akdeniz'in lideri oldu
Kuzey Kore'de akılalmaz yasak!
Başsavcılık harekete geçti! Otomobil stokçularına soruşturma!
Nefes kesen tatbikat!
Seçimlerin yol haritası belirlenecek
İP'li isim gözaltına alındı! Akşener'e çalıntı bıçak hediye etti
PKK işaretledi ABD katletti
Yer altı dünyasında rekor keşif! Tam 1306 bacaklı
3. Dünya Savaşı nerede başlayacak?
FETÖ soruşturmasında 30 gözaltı kararı
Otodaki fiyat oyunları deşifre oldu!
17 Aralık 2021 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 16:00:00

Kütüphane duvarları tuvale dönüştü

ABONE OL

Elazığ'da "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında 83 okulda yapılan kütüphanelerin duvarlarını, gönüllü öğretmenler tuvale dönüştürdü.

Elazığ'da "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında 83 okulda yapılan kütüphanelerin duvarlarını, gönüllü öğretmenler tuvale dönüştürdü. Kütüphaneleri öğrenciler için daha cazip bir alana dönüştürmek için boş vakitlerinde okullara giden öğretmenler, "Çocukların boş duvar görmeleri yerine onların ilgilerini daha çok artıracak rengarenk kütüphane olması için çalışıyoruz" dedi.

Vali Tevfik Gür Ortaokulundaki kütüphanenin duvarlarına resim yapan görsel sanatlar öğretmeni Ahmet Aksöz, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen projeye destek vermek için gönüllü öğretmenler olarak kütüphanelere renk kattıklarını söyledi. Yaptıkları resimlerde öğrencilerin hayatını olumlu yönde etkileyecek mesajlar ortaya koyduklarını kaydeden Aksöz, kütüphaneleri daha zenginleştirmek istediklerini belirtti. Çalışmanın kendilerini de heyecanlandırdığını ifade eden Aksöz, kütüphanelerin sıradanlığını ortadan kaldırmak, daha yenilikçi bir ortam yaratmak için çalıştıklarını bildirdi. Kütüphanelerin çocuklar açısından çok önemli olduğunu anlatan Aksöz, şöyle konuştu: "Okul dışındaki vakitlerimizde kütüphanelerde çalışıyoruz. Kitabın ve bilimin ne kadar faydalı olacağına dair bilimsel, sanatsal yazılar yazıp çocukların buraya daha çok ilgi duymaları için elimizden geleni yapıyoruz. Çocukların boş duvar görmeleri yerine onların ilgilerini daha çok artıracak rengarenk kütüphane olması için çalışıyoruz." - Çocuklar için en güzelini oluşturma gayreti Öğretmen Recep Boydak da projede gönüllü olarak yer aldığını, coşkuyla çalıştığını dile getirdi. Projede yer aldığı için kendisini iyi hissettiğini aktaran Boydak, "Kütüphaneleri görsel anlamda zenginleştirmek ve çocuklara kitap sevgisini aşılamak amacıyla bu çalışmayı yapıyoruz. Çocuklar için kütüphaneleri görsel anlamda süslüyoruz. Çocuklarımız için elimizden gelen her şeyin en güzelini oluşturmaya gayret ediyoruz." dedi. - "Kütüphanemiz huzur verici" Öğrenci Sude Naz Artik ise yeni yapılan kütüphane sayesinde kitap okumayı sevdiğini söyledi. Kütüphaneyi görsel anlamda da çok beğendiğini aktaran Artik, "Kütüphanemiz huzur verici. Mobilyalar yeni ve çok güzel. Çok güzel bir kütüphane olmuş. Burada saatlerce kitap okuyabilirim." ifadelerini kullandı. Öğrenci Yiğit Efe Cengiz ise kütüphanenin çok güzel olduğunu anlatarak, emek verenlere teşekkür etti.

Etiketler : Kütüphane duvarları Yiğit Efe Cengiz Elazığ
Nurgül polis adayı

Nurgül polis adayı
Yeni yıl alışverişi

Yeni yıl alışverişi
Mucit kızlardan ‘kurtarma küresi'

Mucit kızlardan ‘kurtarma küresi'
Kendi klibini çekecek

Kendi klibini çekecek
Kendi şarkısıyla geliyor

Kendi şarkısıyla geliyor
Yayınlanmadan ismi değişti

Yayınlanmadan ismi değişti
Kurnaz Tilki!

Kurnaz Tilki!
Ali Kırca'ya hırsızlık şoku: Tarihi kılıcı çalındı

Ali Kırca'ya hırsızlık şoku: Tarihi kılıcı çalındı
Kendisiyle rakip

Kendisiyle rakip

EN ÇOK OKUNAN HABERLER