28 Ekim 2020 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 17:18:00
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar: Projeleri okuyorum
Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterini canlandıran Aslıhan Karalar, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Şu sıralar gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğunu söyleyen Aslıhan Karalar, "Hissettiğim, içime sinecek güzel bir proje olursa yeni yılda tekrar ekranlarda olacağım'' dedi.
- Yağmurun Rengi'nde buluştular
- Kaan Yıldırım'ı Hadise sorusu utandırdı
- Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar: Projeleri okuyorum
- Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi
- Talat Bulut kızına özlemini böyle duyurdu: Burnumun direği sızlıyor
- 'Son Şaka' 6 Kasım'da vizyonda