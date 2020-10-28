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28 Ekim 2020 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 17:18:00

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar: Projeleri okuyorum

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Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterini canlandıran Aslıhan Karalar, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Şu sıralar gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğunu söyleyen Aslıhan Karalar, "Hissettiğim, içime sinecek güzel bir proje olursa yeni yılda tekrar ekranlarda olacağım'' dedi. 

Etiketler : Aslıhan Karalar oyuncu proje Burçin Hatun Kuruluş Osman
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