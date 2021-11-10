‘Kuruluş Osman'a Alman oyuncu

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı 'Kuruluş Osman' dizisi izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda bu sezon Ahmet Yılmaz oturuyor. Yapımın kadrosuna son olarak ünlü bir Alman aksiyon oyuncusu katıldı. Yazmeen Baker, reyting rekortmeni dizide Julia karakterine hayat verecek. Savaşçı bir kadın olan Julia diziye renk katacak.