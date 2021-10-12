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12 Ekim 2021 Salı 11:00:00 - Güncelleme:12 Ekim 2021 Salı 11:00:00

‘Kulüp' gün sayıyor

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Netflix'te yayınlanacak olan başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger ve Fırat Tanış'ın paylaştığı 'Kulüp' dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Netflix'te yayınlanacak olan başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Metin Akdülger ve Fırat Tanış'ın paylaştığı 'Kulüp' dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Zeynep Günay Tan'ın, Seren Yüce ile yönetmenliğini paylaştığı projenin yapımını O3 Medya yapımcılığını Saner Ayar ve Ayşe Durmaz üstleniyor. Gerçek hayattan esinlenilerek hazırlanan dizi 5 Kasım'da tüm dünyanın beğenisine sunulacak.

Etiketler : Netflix Gökçe Bahadır Barış Arduç Asude Kalebek
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