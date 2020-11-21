Kemal Uçar 'Dublörün Hikayesi'ni anlatacak

Oyuncu Kemal Uçar, ‘Dublörün Hikayesi’ oyunuyla 24 ve 25 Kasım tarihlerinde Moda Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. Oyun, oyuncu olmak isteyip hayatını dublör olarak geçirmeye mecbur kalmış olan bir gencin yaşadıklarını anlatıyor.

