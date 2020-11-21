21 Kasım 2020 Cumartesi 17:12:00 - Güncelleme:21 Kasım 2020 Cumartesi 17:12:00
Kemal Uçar 'Dublörün Hikayesi'ni anlatacak
Oyuncu Kemal Uçar, kendi yazıp oynayacağı tek kişilik oyunuyla İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahnede olacak.
Oyuncu Kemal Uçar, ‘Dublörün Hikayesi’ oyunuyla 24 ve 25 Kasım tarihlerinde Moda Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. Oyun, oyuncu olmak isteyip hayatını dublör olarak geçirmeye mecbur kalmış olan bir gencin yaşadıklarını anlatıyor.
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- Kemal Uçar 'Dublörün Hikayesi'ni anlatacak