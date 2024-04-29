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29 Nisan 2024 Pazartesi 11:53:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 11:53:00

Yargıtay Başkanlığı seçiminde 26. turda da sonuç çıkmadı

Kaynak: AA

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Son oylamada Mehmet Akarca 101, Ömer Kerkez 109, Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 27. tur oylamayla devam ediliyor.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 26. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 25 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 26. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Mehmet Akarca 101, Ömer Kerkez 109, Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı. Seçime katılım 318 olarak kayıtlara geçerken, 9 oy geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 27. tur oylamayla devam ediliyor.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Etiketler : yargıtay başkanlık seçim
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