ABD'de üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterileri hafta sonu da devam etti

ABD'de üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterileri hafta sonu da devam etti

Öğrenciler hafta sonunu üniversite kampüslerindeki açık alanda kurdukları çadırlarda geçirirken, yetkililer, Gazze'ye destek gösterilerinin, yaklaşan mezuniyet törenlerine gölge düşürmesinden endişe ediyor.

Gösterilere katılan öğrenciler, ABD'nin İsrail'e maddi desteği kesmesi çağrılarını yinelerken, ABD'den dünya üniversitelerine yayılan gösterilerde gözaltı sayısının 900'ü geçtiği belirtildi.

ABD'deki kampüs gösterilerinin ilk başladığı New York'taki Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler ile yönetim arasında cumartesi günü görüşmelerin başladığı duyuruldu.

Üniversite yönetimi, gösterilerle birlikte derslerde yaşanan aksaklıkların giderilmesini talep ederken, öğrenciler dün renkli çadırlarını mezuniyet tören hazırlıklarının yapıldığı kütüphane binası önüne taşıdı.

UCLA'DA GÖSTERİCİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ



Los Angeles kentinde yer alan California Üniversitesi (UCLA) Rektör Yardımcısı Mary Osako, dün İsrail destekçileri ile Filistin destekçilerinin karşı karşıya geldiğini ifade ederek, gözaltı veya yaralanma olaylarının yaşanmadığını belirtti.

UCLA'daki gösteride polis barikat kurarken, İsrail destekçileri ellerinde "Yahudi öğrenciler için destek" yazılı dövizler açtı.

İsrail-Amerikan Konseyi tarafından organize edilen karşıt gösteride konuşan Elan Carr, şiddet istemediklerini söyledi.

USC GEÇİCİ OLARAK KAPATTIĞI KAMPÜSÜ AÇTI



Güney California Üniversitesi'nde (USC) Filistin'e destek veren öğrenciler günler sonra kampüse geri döndü.

Pazar günü gerçekleşen gösteri olaysız sona ererken, üniversite yönetimi "bir kargaşa nedeniyle" üniversite kampüsünün kampüste yaşayanlar hariç herkese geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

USC'den yapılan açıklamada, kampüsün yeniden açıldığı ifade edilerek, öğrenci, personel ve kayıtlı misafir girişlerinin 2 kapıdan yapılacağı kaydedildi.

BİR ÜNİVERSİTE DAHA KAPATMA KARARI ALDI



California Politeknik Eyalet Üniversitesi'nde ise Filistin'e destek veren öğrenciler cumartesi günü 2 okul salonunu kapattı.

Yaşanan olay üzerine üniversite yönetimi "zorunlu kapatma" kararı aldığını duyurdu ve öğrencilerin okula milyon dolarlık zarar verdiğini savundu.

Üniversite yönetimi ayrıca, mezuniyet törenlerinin de ertelendiğini açıkladı.

BAŞKAN ADAYI ÜNİVERSİTE GÖSTERİSİNDE GÖZALTINA ALINDI



Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki Washington Üniversitesi'nde yönetim cumartesi günkü gösterilerde bazı kampüs binalarını kilitlerken, gözaltılar yaşandı.

ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Yeşil Partiden aday olan Jill Stein, üniversitede düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde zırhlı polisin, Stein'ın üzerine bisikletle yürüdüğü ve başkan aday adayını engellemeye çalıştığı görüldü.

Sert müdahalede bulunan polisin, göstericileri yere yatırarak ters kelepçe takması da kayıtlarda yer aldı.

Washington Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, olaylı gösteride aralarında 23 üniversite öğrencisi ve 4 çalışanın yer aldığı 100 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, göstericilerin "iyi niyetli" olmadığı savunuldu.

BOSTON'DA POLİS, ÖĞRENCİLERİN ÇADIRLARINI TOPLADI



Northwestern Üniversitesinin Boston kampüsünde ise cumartesi günü çevik kuvvet, göstericilerin kamp alanındaki çadırlarını topladı.

Massachusetts Polisinden yapılan açıklamada, uygunsuz davranış sergiledikleri gerekçesiyle 102 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada ise hafta sonu devam eden gösterilere "profesyonellerin" sızdığı iddia edilirken, öğrenciler gösterilerinin barışçıl olduğunu aktardı.

Bu arada, Bloomington ve Arizona üniversitelerinde de gözaltılar yaşandı.

ÖĞRENCİLERE KARŞIT DURUŞLAR DEVAM EDİYOR



Öte yandan, Gazze'ye destek gösterilerine katılan öğrencilere "ceza" olarak okuldan uzaklaştırma veya yasal işlem uygulanmaya devam ederken, California, Georgia ve Texas üniversitelerindeki akademisyenler sembolik de olsa "üniversite yönetimine güvensizlik oylaması" düzenledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby ise bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, insanların görüşlerini belirtme hakkına sahip olduklarını, ancak bunun barışçıl olması gerektiğini söyledi.

ABD Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell de hafta sonu yayımlanan açıklamasında, sorumluluğun üniversite yönetiminde olduğuna işaret ederek, "Kabul edilebilir olmayan antisemitizm de mevcut. Böyle şeylerin bu ülkede yaşanmasından şaşkınım." ifadesini kullandı.

Columbia Üniversitesinde öğrencilerin, Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara tepki göstermek için kampüsün bahçesinde başlattıkları oturma eylemi, dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler için ilham kaynağı olmuştu.

ABD'den Avustralya'ya, Fransa'dan Mısır'a kadar birçok ülkede binlerce öğrenci, Filistin'le dayanışma amacıyla kendi üniversitelerinde gösteriler başlatmıştı.