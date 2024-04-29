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29 Nisan 2024 Pazartesi 12:13:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 12:13:00

Bakan Fidan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüştü.

Etiketler : hakan fidan malezya enver ibrahim
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