29 Nisan 2024 Pazartesi 12:13:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 12:13:00
Bakan Fidan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüştü.
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