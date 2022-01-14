Karan ‘Örümcek Adam' oldu
TRT'nin 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan Özçivit, Örümcek Adam hayranı çıktı.
TRT'nin 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan Özçivit, Örümcek Adam hayranı çıktı. Hollywood yapımı başrolünde Tom Holland'ın yer aldığı karakterin kostümünü giyen Karan'ın eğlenceli anlarını Fahriye Evcen Instagram hesabından paylaştı. Oyuncu gönderisine, "Eve geldiğimde beni karşılayan" notunu düştü.