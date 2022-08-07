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07 Ağustos 2022 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 12:30:00

Kadırgalı'ya ağır hakaret!

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Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'i sahne aldığı mekânda dinlemeye gitti.

Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'i sahne aldığı mekânda dinlemeye gitti. Eşinin konserinde kayınvalidesiyle birlikte dans edip eğlenen Sayan, görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu, Ali Erkazan, bir Instagram sayfanının yayınladığı görüntülere şoke eden küfürlü bir yorumda bulundu. Seda Sayan'ın sürekli aşk hayatıyla gündeme gelmesine sinirlenen Erkazan, "Ya bi .... git hayatımızdan" notunu yazdı. Oyuncu yaptığı yorumla görenleri şaşırttı.

Etiketler : Kadırgalı Seda Saya Çağlar Ökten Oyuncu Ali Erkazan
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