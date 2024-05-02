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02 Mayıs 2024 Perşembe 08:18:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 08:18:00

Batman Belediyesi'nden skandal karar! Tepki çekti

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DEM Partili Batman Belediyesi, resmi sitesinde bulunan Türk Bayrağı, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafını kaldırdı. Skandala tepki yağdı.

DEM Partili Batman Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerini kazanmasının ardından tepki çekecek bir karara imza attı. DEM'li belediye, resmi web sitesinde bulunan Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafını kaldırdı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Partili belediyenin skandal hareketi sosyal medyada da tepki topladı.

Öte yandan, DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi de Türk bayrağını kaldırırken, Mardin Büyükşehir Belediyesi ise meclis açılışında İstiklal Marşı okumamıştı.

Yaşanan bu olaylardan sonra İçişleri Bakanlığı her iki belediye için mülkiye müfettişleri görevlendirdi.

Etiketler : batman belediyesi türk bayrağı skandal
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