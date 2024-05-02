8 ilde Mahzen-36 operasyonu: 42 şüpheli gözaltında
Bursa merkezli 8 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-36” operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç' ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi.
Bursa merkezli 8 ilde Jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-36" operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç' ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi.
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu; 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
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