17 Mayıs 2024 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 08:00:00
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.
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