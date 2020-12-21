  • BIST
    1394.17
  • Dolar
    7,7090
  • Euro
    9,4107
  • Altın
    470,1530
İstanbul
5 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni koronavirüs türünün aşı üzerinde bir etkisi var mı?
Dünyada yapabilen 7 ülkeden biri Türkiye! 2021'de başlıyor
"Beni bu kulüpten kimse gönderemez"
Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve kar yolda
Savunma Sanayi Bakanı müjdeyi verdi: Her zaman alternatif vardır"
İşte PKK'nın iğrenç yüzü! Tecavüz ettikleri 5 kadına bombalı infaz!
Bu sefer de bekçilere saldırdı: Sizi buraya gömerim
Pasifik'te sular ısınıyor...
Koronavirüs, kalp kasında iltihaplanmaya neden oluyor
Hazal Kaya'dan dikkat çeken Kerem Bürsin yorumu
Buğra Gülsoy'un favorisi Özge Özpirinçci oldu
İlk kitabı "Fazla Yağ Göz Çıkarmaz"
Karakterim bana değil insanlara benzesin
İsteme çiçeği sosyal medyaya damga vurdu
Naz Elmas ile eşi Erol Özmandıracı kışı yaza çevirdi
James Rodriguez'den Elif Yılmaz'a yakın takip!
Işın Karaca ile boşanan Tuğrul Odabaş eski eşine rakip oluyor
Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'dan itiraf gibi Nisa Bölükbaşı paylaşımı
Anne olmayı önleyen sinsi hastalık
Bugün burçları neler bekliyor? 21 Aralık 2020 Pazartesi günlük burç yorumları
Sokak hayvanlarının dedesi 71 yaşında veteriner oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına tavsiye mesajı
Hamza Yerlikaya'dan CHP'li Özkoç'a sert tepki
Başkan Erdoğan'ın yeğeni yaşamını yitirdi
21 Aralık 2020 Pazartesi 05:02:00 - Güncelleme:21 Aralık 2020 Pazartesi 10:30:00

İyi Aile Babası'nın Aslı'sı Şebnem Bozoklu: Karakterim bana değil insanlara benzesin

ABONE OL

‘İyi Aile Babası' dizisinde oynadığı Aslı karakteriyle seyircisinin karşısına çıkan Şebnem Bozoklu, canlandırdığı karakterlerde kendisiyle bir benzerlik aramadığını söyledi.

Karakterin gerçek olmasını istediğini anlatan oyuncu Şebnem Bozoklu, “Benim hep bir numaralı önceliğim, bir karakteri düşünürken, onu kurup oluşturmaya başlarken, kafamdaki tek şey insanlar izlediklerinde, annelerine, ablalarına benzesin, kendilerine benzesin, kızlarına, arkadaşlarına benzesin. Hedefim hep o oluyor” dedi.

Etiketler : İyi Aile Babası dizi İyi Aile Babası Aslı Şebnem Bozoklu oyuncu magazin
Alina Boz ve Burak Deniz'in rol aldığı Maraşlı'dan ilk tanıtım

Alina Boz ve Burak Deniz'in rol aldığı Maraşlı'dan ilk tanıtım
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar: Eskişehir'i keşfediyorum

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar: Eskişehir'i keşfediyorum
Son söz Acun Ilıcalı'da...

Son söz Acun Ilıcalı'da...
Cem Adrian'dan ikinci klip

Cem Adrian'dan ikinci klip
Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerinde olduğu Akıncı dizisinden temposu yüksek tanıtım

Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerinde olduğu Akıncı dizisinden temposu yüksek tanıtım
Damla Ersubaşı'dan yeni işlere yeni imaj

Damla Ersubaşı'dan yeni işlere yeni imaj
Sihirli Annem'in Dudu'su Nergis Kumbasar eski eşi Mehmet Ali Erbil için konuştu: Her hafta test yaptırıyoruz

Sihirli Annem'in Dudu'su Nergis Kumbasar eski eşi Mehmet Ali Erbil için konuştu: Her hafta test yaptırıyoruz
Burak Özçivit yeni yaşında gelen bağışlarla mutlu olacak

Burak Özçivit yeni yaşında gelen bağışlarla mutlu olacak
Ata Demirer'in gazinosu dijitalde

Ata Demirer'in gazinosu dijitalde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER