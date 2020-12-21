21 Aralık 2020 Pazartesi 05:02:00 - Güncelleme:21 Aralık 2020 Pazartesi 10:30:00
İyi Aile Babası'nın Aslı'sı Şebnem Bozoklu: Karakterim bana değil insanlara benzesin
‘İyi Aile Babası' dizisinde oynadığı Aslı karakteriyle seyircisinin karşısına çıkan Şebnem Bozoklu, canlandırdığı karakterlerde kendisiyle bir benzerlik aramadığını söyledi.
Karakterin gerçek olmasını istediğini anlatan oyuncu Şebnem Bozoklu, “Benim hep bir numaralı önceliğim, bir karakteri düşünürken, onu kurup oluşturmaya başlarken, kafamdaki tek şey insanlar izlediklerinde, annelerine, ablalarına benzesin, kendilerine benzesin, kızlarına, arkadaşlarına benzesin. Hedefim hep o oluyor” dedi.