Karakterim bana değil insanlara benzesin

Karakterin gerçek olmasını istediğini anlatan oyuncu Şebnem Bozoklu, “Benim hep bir numaralı önceliğim, bir karakteri düşünürken, onu kurup oluşturmaya başlarken, kafamdaki tek şey insanlar izlediklerinde, annelerine, ablalarına benzesin, kendilerine benzesin, kızlarına, arkadaşlarına benzesin. Hedefim hep o oluyor” dedi.