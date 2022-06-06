ilk kez el ele

Oyuncu Ahu Yağtu, Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile kez el ele görüntülendi. Tursan ile daha önce görüntülendiklerinde sadece arkadaş olduklarının altını çizen Yağtu, aylar sonra aşklarını ilan etti. Bir mekân çıkışı objektiflere yansıyan ikili, kendilerine yöneltilen sorulara sessiz kaldı. Yağtu, habercilerin 'hayırlı olsun' sözlerine karşılık 'Teşekkürler' demekle yetindi. İkili daha sonra hızlı adımlarla araçlarına doğru yöneldi.