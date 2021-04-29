İlham kaynağı hız!

Son çalışması "Mecburi Veda"yı yayımlayan şarkıcı Lara, ilham kaynağının motosiklet ile hız yapmak olduğunu açıkladı. En büyük zevkinin trafiğe kapalı alanlarda motoksiklet kullanmak olduğunu söyleyen şarkıcı, "Şarkılarımı bazen motosiklet kullanırken yazıyorum, hız ilham veriyor" dedi.

