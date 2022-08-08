Ilgaz savcı Behlül'e dönmüş

Pınar Deniz'le birlikte Yargı' dizisinin başrolünü paylaşan oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Ege sahillerindeki tatiline devam ediyor. Saçı ve sakalını uzatan Urgancıoğlu, görüntüsüyle dikkat çekti. Oyuncunun son hali, bir zamanlar reyting rekorları kıran 'Aşk-ı Memnu' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Behlül karakterine benzetildi. Urgancıoğlu'na sosyal medyada, "Ilgaz savcı, Bihter'in mezarı başında bekleyen Behlül'e dönmüş' yorumları yapıldı.