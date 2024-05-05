Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki Fakfak bölgesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Fakfak bölgesinin 153 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
USGS'ye göre, 6,2 büyüklüğündeki deprem 12,1 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremde ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi.
- Hamas'tan İsrail'in Al Jazeera kararına ilişkin açıklama
- Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
- Titanik filminin kaptanı İngiliz aktör Bernard Hill hayatını kaybetti
- Katliam kabinesinde derin çatlak! Netanyahu ile bakanlar arasında büyük kriz
- "Netanyahu Gazze'ye saldırıları sürdürmek için gerekçeler uyduruyor" mesajı
- Netanyahu'dan esir takası için Gazze'ye saldırıların sonlandırılması talebine ret