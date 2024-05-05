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Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
05 Mayıs 2024 Pazar 23:05:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 23:05:00

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Endonezya'nın Batı Papua eyaletindeki Fakfak bölgesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Fakfak bölgesinin 153 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

USGS'ye göre, 6,2 büyüklüğündeki deprem 12,1 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Etiketler : deprem Endonezya Fakfak
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